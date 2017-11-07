Песков прокомментировал резкий рост протестных акций в России

Рост протестных акций в 2017 году отражает приближение президентских выборов. С такой трактовкой выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы. В любой стране мира происходит рост социальной активности в целом, растет количество мероприятий в поддержку президента и тех, которые болезненно реагируют на те или [иные] события и процессы», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сегодня появилась статистика Центра экономических и политических реформ, согласно которой если в первом квартале в России прошли 284 акции протеста, во втором — 378, то в третьем уже 445.

Больше всего протестов (312 в третьем квартале) были социально-экономическими — связанными с ростом тарифов, обманом дольщиков, невыплатами зарплаты и другими причинами.