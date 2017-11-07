Глава Роспотребнадзора призвала ввести госрегулирование оборота биоматериалов

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова считает необходимым ввести регулировать оборот биоматериалов на государственном уровне, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня мы на новом витке развития, когда мы умеем работать с генетическим материалом. И здесь, конечно же, новые риски, и для того, чтобы эти риски снизить, безусловно, нужно регулировать», — заявила чиновница.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что «биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации».

Позже оказалось, что речь идет о тендере ВВС США на поставку синовиальной жидкости и РНК россиян. Конкурс проводился этим летом.

В Пентагоне объяснили, что сбор материала был нужен для изучения опорно-двигательного аппарата.