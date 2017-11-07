Саудовского принца застрелили при сопротивлении аресту

В Саудовской Аравии застрелен 44-летний принц Абдул Азиз бин Фахд, которого собирались арестовать в рамках проходящей в королевстве антикоррупционной чистки, пишет Daily Mail со ссылкой на Twitter бывшего агента ФБР Али Суфана. По его словам, инцидент произошел еще в воскресенье, 5 ноября.

Абдул Азиз бин Фахд, как сообщает The Duran, был тесно связан с компанией Saudi Oger Ltd, некогда принадлежавшей бывшему премьер-министру Ливана Сааду Харири (он покинул пост в минувшие выходные, заявив, что боится за свою жизнь). Компания прекратила работу этим летом, породив волну слухов о том, что саудиты вынуждают Харири уйти.

Если информация о смерти Абдула Азиза бин Фахда подтвердится, он станет вторым погибшим за сутки представителем саудовского королевского семейства: до этого принц Мансур бин Мукрин стал жертвой крушения вертолета, на борту которого находился вместе с министрами. Воздушная машина разбилась вблизи границы с Йеменом. Причины катастрофы до сих пор не названы даже на уровне версий, продолжается поиск обломков.

Мансур бин Мукрин был сыном Мукрина ибн Абдула-Азиза аль Сауда, который несколько месяцев в 2015 году считался наследным принцем – до тех пор, пока король Салман не изменил порядок престолонаследия. Отец погибшего принца также возглавлял разведывательную службу.

В настоящее время наследником престола является 32-летний сын короля Мохаммед бин Салман. СМИ пишут, что аресты членов королевской семьи, высокопоставленных военных, чиновников, влиятельных бизнесменов и министров в рамках антитеррористической кампании лишь укрепили его претензии на власть.

Центральный банк Саудовской Аравии приказал заморозить счета задержанных и еще десятков людей, имена которых не называются, – и непонятно, взяли ли их под стражу и вообще о ком идет речь. Общую стоимость имущества, которое может быть изъято в рамках следствия, пресса оценивает в 25 млрд долларов.

В числе задержанных – один из богатейших людей Саудовской Аравии, миллиардер, принц Аль-Валид бин Талал, владелец лондонского «Савой», который теперь может быть национализирован.