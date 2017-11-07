Млекопитающие стали дневными животными после вымирания динозавров

Исследователи полагают, что самые первые млекопитающие вели ночной образ жизни. Дневные животные появились среди них только после исчезновения динозавров.

По мнению авторов исследования, это объясняет, почему у большинства современных млекопитающих не столь развиты приспособления к дневной активности по сравнению с рептилиями или птицами. «Обезьяны (включая людей) являются единственными дневными млекопитающими, у которых развились глаза, похожие на глаза других дневных животных, таких как птицы или рептилии. Другие дневные млекопитающие не развили таких глубоких приспособлений», – говорит один из авторов работы Рой Маор (Roi Maor) из Тель-Авивского университета. Большинство млекопитающих и сегодня ведут ночной образ жизни и обладают анатомическими приспособлениями для активности в темное время суток.

У всех млекопитающих, кроме приматов, в сетчатке глаза отсутствует центральная ямка желтого пятна (fovea centralis), в которой в наибольшей концентрации представлены рецепторы-колбочки, чувствительные к длинным световым волнам и ответственные за остроту зрения при ярком свете. Зато у многих млекопитающих, включая и дневных, в сетчатке глаза преобладают рецепторы-палочки, связанные с сумеречным зрением. Также многие виды дневных млекопитающих сохранили острые обоняние и слух, что тоже служит признаком адаптации к ночному образу жизни.

Маор и команда проанализировали образ жизни 2415 современных млекопитающих и использовали компьютерные алгоритмы для восстановления вероятного образа жизни их предков вплоть до самого возникновения млекопитающих. Первые млекопитающие появились между 220 и 160 миллионами лет назад и, по мнению исследователей, вели ночной образ жизни. Это помогало им избежать конкуренции с доминировавшими тогда рептилиями за пищу или территорию, да и просто скрыться от хищных динозавров. Динозавры же, как и большинство современных рептилий, были активны днем, используя солнце, чтобы согреться, так как организм рептилий не способен поддерживать постоянную температуру тела.

Около 66 миллионов лет назад, во время мел-палеогенового вымирания, динозавры и многие другие виды животных исчезли, а выжившие млекопитающие смогли занять новые экологические ниши, так что среди них появились дневные виды. Среди предков нынешних приматов такие виды возникли одними из первых. По расчетам авторов нынешнего исследования, это случилось около 52 миллионов лет назад. Это объясняет, почему именно среди приматов сейчас есть наиболее приспособленные к дневной активности виды: у них был больше времени, чтобы в ходе эволюции, усовершенствовать свои органы зрения.

Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.