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07 ноября 2017, 13:24
биология иммунология медицина

Избирательная блокировка белков поможет в лечении астмы и артрита

Макрофаг и биспецифичное антитело. Адаптировано из статьи Drutskaya M.S., Efimov G.A., Kruglov A.A., Nedospasov S.A. (2017) Journal of Leukocyte Biology, 102(3):783-790
Макрофаг и биспецифичное антитело. Адаптировано из статьи Drutskaya M.S., Efimov G.A., Kruglov A.A., Nedospasov S.A. (2017) Journal of Leukocyte Biology, 102(3):783-790
Марина Друцкая

Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН выяснили, что современные методы лечения артрита и других аутоиммунных заболеваний, основанные на антицитокиновой терапии, повышают риск развития инфекционных заболеваний у пациентов, и предложили способ решения этой проблемы. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), а их результаты были представлены на II междисциплинарной научной конференции «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания». Кратко о них сообщает пресс-релиз РНФ.

В организме человека есть белки, повышенная продукция которых приводит к развитию аутоиммунных заболеваний – болезней, которые возникают в результате патогенного действия аутореактивных Т-лимфоцитов и антител. К таким белкам относятся интерлейкин 6 и фактор некроза опухоли (TNF). Помимо патогенной роли, эти белки в первую очередь выполняют важные защитные функции в организме, например, участвуют в регуляции иммунной системы и защите от инфекций. На сегодняшний день антицитокиновая терапия аутоиммунных патологий, которые связаны с этими белками, направлена на системную блокировку всего белка в организме. Но если заблокировать весь белок, то он перестанет выполнять свои защитные функции, и пациенты станут чувствительными к инфекциям.

Так, например, TNF из Т-лимфоцитов – клеток иммунной системы, развивающихся в тимусе, – важен в защите от туберкулезной инфекции, потому что он поддерживает структуру гранулем (специальных иммунных структур) в легких. При этом TNF, производимый макрофагами, другим типом клеток иммунной системы, важен для развития артрита и поддержания воспаления в суставах. Получается, что один и тот же белок, но из разных типов клеток имеет различные функции, связанные либо с «защитой», либо с развитием патологии. Если больному артритом ввести системный ингибитор, который блокирует как TNF в суставе, так и TNF из Т-клеток в гранулемах в легких, то гранулемы распадаются, и происходит реактивация туберкулеза на фоне анти-TNF-терапии.

«Наш подход заключается в том, что нужно установить, какие именно клетки продуцируют «плохой», вредоносный белок (фактор некроза опухоли), а какие клеточные источники производят «хороший», защитный белок. Избирательный подход к терапии основан на том, чтобы заблокировать не весь белок в организме, а только тот, который производится “плохими” клетками», – рассказала автор доклада Марина Друцкая, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН.

Ученым уже удалось создать успешную модель лечения артрита с помощью блокировки TNF только из макрофагов и, в параллельном исследовании, модель лечения аллергической астмы, в процессе развития которой большую роль играет интерлейкин 6. Исследователи генетически «выключили» у мышей интерлейкин 6 только в дендритных клетках, еще одном важном типе клеток иммунной системы, и животные стали устойчивы к астме, вызываемой экстрактом пылевого клеща. Сейчас авторы изучают, на каком этапе нужно блокировать эти белки и из каких клеток.

«У нас были созданы так называемые биспецифичные антитела. Это значит, что они умеют связывать два типа молекул. Одной “рукой” они цепляются за клетку и связывают поверхностный маркер, например на макрофаге, а второй “рукой” они захватывают тот самый цитокин, который эти клетки продуцируют. Соответственно, этот цитокин вместо того, чтобы системно попадать в кровоток и вызывать аутоиммунитет, просто сидит на поверхности макрофага и там удерживается и блокируется», – заключила Марина Друцкая.

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