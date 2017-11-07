Специалисты по искусственному интеллекту призывают запретить боевых роботов

Ведущие специалисты в области робототехники и искусственного интеллекта обратились с призывом запретить создание и использование так называемого «автономного оружия», то есть систем вооружения, действующих без контроля со стороны человека и потенциально способных самостоятельно принимать решение о жизни и смерти. По мнению авторов обращения, разработка таких вооружений пересекает очевидную моральную грань. Об этом обращении рассказывает The Guardian.

Письмо с таким призывом ученые адресовали премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу накануне встречи ООН по вопросам вооружений. Среди авторов обращения профессор искусственного интеллекта в Университете Нового Южного Уэльса Тоби Уолш (Toby Walsh), выдающийся специалист в области искусственных нейросетей и машинного обучения, руководитель Google’s Brain Team Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton) и профессор этики, права и технологий в Университете Оттавы Йен Керр (Ian Kerr).

«Если они [технологии искусственного интеллекта в области вооружений] будут развиваться, они сделают вооруженные конфликты масштабнее, чем когда-либо прежде, и в разы быстрее, чем люди способны осознать, – говорится в письме ученых. – Смертельным следствием этого станет то, что машины, а не люди, будут определять, кому жить и кому умирать».

Ранее, в августе этого года, ряд ученых, работающих в области искусственного интеллекта, уже обратился в ООН с требованием остановить гонку вооружений в области «автономного оружия». Они утверждали, что она приведет к «третьей революции в военном деле» после изобретения пороха и ядерного оружия. Ученые также говорят, что сейчас военные являются одним из крупнейших спонсоров исследований в области искусственного интеллекта, и, хотя такие технологии могут быть использованы для создания роботов для разминирования или беспилотных транспортных аппаратов, полностью автоматизированное наступательное вооружение станет эффективным средством массового уничтожения. По сравнению с ядерным оружием оружие с вооружение на основе искусственного интеллекта, вероятно, будет дешевым и простым, поэтому оно легко найдет путь черный рынок оружия.

«Один программист сможет контролировать целые армии, – говорит Тоби Уолш. – Они станут идеальное оружие для подавления гражданского населения. В отличие от людей, которые должны решиться на то, чтобы совершить зверства, это будет холодное, вычисляющее оружие, которое будет делать то, на что его запрограммировали <…> Предоставление машинам право принятия решений о жизни или смерти ведет нас к ужасному пути. Есть технологии, которые мы должны держать вне поля битвы».