Саакашвили показал разрешение находиться на Украине

Лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что имеет законное право находиться на территории Украины.

«Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство», — написал он в Facebook.

В подтверждение Саакашвили опубликовал справку миграционной службы, в которой указан его адрес на Украине, то что он «ОБГ», — по-видимому, имеется в виду «особа без громадянства» — «лицо без гражданства». Также указано, что справка действительна до 1 декабря.

Летом Саакашвили был лишен украинского гражданства указом президента страны Петра Порошенко. В сентябре политик со своими соратниками силой прорвался через польско-украинскую границу. Выдворять его власти не стали.

С октября сторонники Саакашвили, а также участники других движений проводят митинги у здания Верховной Рады. Несколько участников устроили там палаточный лагерь.

Политик требует отставки Порошенко, а также изменения законодательства о выборах и создания антикоррупционного суда.