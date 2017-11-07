В Минобороны сообщили о создании самодостаточной группировки войск в Крыму

В Крыму создана самодостаточная группировка войск, которая включает военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, передает пресс-служба военного ведомства.

Он добавил, что Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, а также фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», на которых установлены крылатые ракеты «Калибр». Кроме того на флоте появились три новые дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Всего за последние пять лет в Южном военном округе, по словам Герасимова, были сформированы общевойсковая армия, ракетная бригада и бригада армейской авиации, две мотострелковые дивизии.