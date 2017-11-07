В Москве арестован отвечающий за капремонт чиновник

Басманный районный суд Москвы отправил под арест главу казенного учреждения Дирекция капитального ремонта Александра Шукюрова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Столичный чиновник проходит по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Заседание состоялось еще 2 ноября.

Шукюров возглавляет Дирекцию капитального ремонта с марта 2013 года.

Как отмечает «Московский комсомолец», речь, вероятно, идет о нарушениях при госзакупках, когда контракты закрывались с многомесячными просрочками, а штрафные санкции не применялись.