07 ноября 2017, 19:42
В Москве арестован отвечающий за капремонт чиновник
Басманный районный суд Москвы отправил под арест главу казенного учреждения Дирекция капитального ремонта Александра Шукюрова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Столичный чиновник проходит по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Заседание состоялось еще 2 ноября.
Шукюров возглавляет Дирекцию капитального ремонта с марта 2013 года.
Как отмечает «Московский комсомолец», речь, вероятно, идет о нарушениях при госзакупках, когда контракты закрывались с многомесячными просрочками, а штрафные санкции не применялись.
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