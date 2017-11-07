СК возбудил дела по итогам массовых задержаний в Москве

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по итогам акции сторонников Вячеслава Мальцева, проходившей 5 ноября.

Как сообщает пресс-служба СК, дела расследуются по статьям «Призывы к массовым беспорядкам, «Призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти.

Речь, в частности, идет о нападении на сотрудника полиции, а также о «противоправных действиях в социальных сетях».

Мальцев с 2013 года утверждал, что 5 ноября 2017-го в России произойдет революция — якобы его сторонники выйдут на улицы и не уйдут до тех пор, пока от власти не будет освобожден президент Владимир Путин.

Сам Мальцев с лета находится за границей, на родине против него возбуждено дело об экстремизме.

Помимо его сторонников, которые не предпринимали никаких действий, 5 ноября в Москве были задержаны десятки случайных людей — от участников чтений Адама Смита, вышедших на обед, до членов молодежного движения «Весна». Всего в Москве в тот день полиция задержала более 350 человек, отмечает СК.

«За несколько дней до несанкционированной акции — 31 октября 2017 года — в сети интернет был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября», — заявляют следователи.

Отмечается, что «у некоторых участников изъяты многочисленные предметы, используемые для насильственных действий (черные маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, профессиональные рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской), а также символика организаций, запрещенных на территории России».

Что касается нападения на полицейского, то речь идет 48-летнем мужчине, который, по данным СК, находился вблизи проведения митинга в Москве и «при проверке документов нанес сотруднику полиции кулаком удары в голову, причинив телесные повреждения».