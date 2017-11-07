Экс-министр Уэльса найден мертвым после обвинений в домогательствах

Экс-глава министерства по вопросам местного самоуправления и детства правительства Уэльса Карл Сэрджент был найден мертвым в собственном доме во Флитншире, где проживал с женой и двумя детьми.

По словам источника в местных правоохранительных органах, причиной смерти стал суицид. Он, в свою очередь, мог быть спровоцирован обвинениями в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам, предъявленными 49-летнему чиновнику, пишет ВВС. Из-за этих обвинений он несколько дней назад лишился своего поста в кабмине.

Напомним, ранее пост оставил глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон, который вынужден был признаться в неподобающем поведении в отношении журналистки Sunday Express Джулии Хартли-Брюер, имевшем место около 15 лет назад.