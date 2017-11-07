Сурков предсказал Западу катаклизмы из-за желания говорить правду

Помощник президента России Владислав Сурков, отвечающий за переговоры по украинскому кризису, считает, что западный мир стоит на пороге кризиса из-за желания говорить правду. Об этом он написал в колонке для RT.

По мнению чиновника, президентские выборы в США 2016 года стали попыткой страны «очиститься от лицемерия».

«Простодушие вступило в борьбу с приличиями на национальном уровне. А что в Штатах приобретает национальный масштаб, то за их пределами становится глобальным трендом», — пишет Сурков.

Он отмечает, что «теперь, когда и Голливуд вслед за Вашингтоном приступил к сеансам саморазоблачения, рассыпая собственную респектабельность, как карточный домик, тренд превратился в мегатренд».

«Интересное и опасное время. Распад смысловых конструкций высвобождает огромное количество социальной энергии. Удастся ли западному миру рассеять ее избытки посредством виртуальных игр, сериалов о насилии, спортивных соревнований, экономических пузырей, рэп-баттлов и рок-концертов, электоральных шоу, локальных войн и теленовостей? Или произойдет нагрев системы до температуры революции и большой войны? Кто знает», — пишет помощник российского президента.