ТАСС получит 210 млн рублей на политический канал для детей и подростков

Государственное «Информационное телеграфное агентство» (ТАСС) получит из бюджета 210 млн рублей дополнительных субсидий на «финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет». Об этом говорится в поправках, подготовленных правительством ко второму чтению бюджета на 2018-2020 годы, отмечает РБК.

Деньги предлагается выделять равными частями — по 70 млн рублей ежегодно.

В принятой Госдумой первой редакции бюджета предусматривалось выделение ТАСС в 2018 году 1,96 млрд рублей и по 1,94 млрд в 2019 и 2020 годах.

Деньги на молодежный канал ТАСС получит за счет подраздела «Высшее образование», из статьи расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».