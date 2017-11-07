К Первому каналу подали иски из-за песен Цоя на шоу «Голос»

Компания «Музыкальное право» подала три иска к Первому каналу из-за использования песен Виктора Цоя в шоу «Голос», сообщил RNS владелец компании Сергей Морозов.

Иски поданы в Арбитражный суд Москвы, Музыкальное право» требует у телеканала в общей сложности 1,5 млн рублей — по 500 тысяч за использование каждой песни.

О каких именно песнях идет речь, не уточняется.

Иски поступили в арбитраж 2 ноября и пока не зарегистрированы.