07 ноября 2017, 19:07
К Первому каналу подали иски из-за песен Цоя на шоу «Голос»
Компания «Музыкальное право» подала три иска к Первому каналу из-за использования песен Виктора Цоя в шоу «Голос», сообщил RNS владелец компании Сергей Морозов.
Иски поданы в Арбитражный суд Москвы, Музыкальное право» требует у телеканала в общей сложности 1,5 млн рублей — по 500 тысяч за использование каждой песни.
О каких именно песнях идет речь, не уточняется.
Иски поступили в арбитраж 2 ноября и пока не зарегистрированы.
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