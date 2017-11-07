Зюганов рассказал о выдвижении в президенты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен участвовать в выборах президента страны в 2018 году.

Об этом он заявил на сегодняшнем марше в Москве, посвященном 100-летию Октябрьской революции.

По его словам, его кандидатуру поддержали все местные парторганизации КПРФ.

На вопрос, выдвинет ли Зюганов свою кандидатуру на выборах, лидер коммунистов ответил: «Я лидер движения. Ее выдвинули все организации», говорится в репортаже Первого канала (на записи примерно с 2:34).

Окончательно кандидата от КПРФ должен определить съезд партии, который пройдет в декабре.

Зюганов уже участвовал в президентских выборах в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Победить ему не удавалось.