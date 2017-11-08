08 ноября 2017, 19:08
В автобусной аварии в Ярославской области пострадали 13 детей
В аварию под Ярославлем попал экскурсионный автобус. Сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Автобус совершал экскурсионный тур по "Золотому кольцу", на борту находилось 44 человека, в том числе 38 детей. На трассе под Ярославлем он попал в ДТП, 13 детей госпитализированы с травмами, водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации», — рассказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь главного управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев подтвердил эти сведения, добавив, что ДТП произошло в 17:20 мск в районе населенного пункта Деболовское на трассе «Холмогоры». Автобус столкнулся с фурой.
На месте аварии работают 27 специалистов экстренных служб и 12 единиц спецтехники.
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