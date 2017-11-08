Суд объяснил причины отказа Навальному в иске к президенту

Пресс-секретарь Тверской суд Москвы Анастасия Дзюрко сообщила «Интерфаксу», что иск оппозиционера Алексея Навального не был принят в производство в связи с тем, что отказ властей в проведении митинга в административном производстве не рассматривается.

«В принятии административного искового заявления отказано, поскольку оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства. Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца», — уточнила Дзюрко.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов ранее сообщал, что обжалует отказ в принятии иска.

Алексей Навальный обратился в суд с иском в адрес президента РФ Владимира Путина, обвинив его в прямых указаниях региональным властям, спровоцировавших массовые отказы в проведении протестных митингов.