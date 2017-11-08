СМИ сообщили о намерении Украины разорвать дипотношения с РФ

Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Раде.

Данное положение, которое, помимо разрыва дипконтактов, будет включать и закрытие представительств, будет внесена в закон о реинтеграции Донбасса. Рада рассмотрит его во втором чтении 16 ноября.

«Инициатор этой поправки именно "Народный фронт". Это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова, одной из самых влиятельных фигур в НФ, президенту, который не смог или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции», — отметил источник.