08 ноября 2017, 09:09
СМИ сообщили о намерении Украины разорвать дипотношения с РФ
Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Раде.
Данное положение, которое, помимо разрыва дипконтактов, будет включать и закрытие представительств, будет внесена в закон о реинтеграции Донбасса. Рада рассмотрит его во втором чтении 16 ноября.
«Инициатор этой поправки именно "Народный фронт". Это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова, одной из самых влиятельных фигур в НФ, президенту, который не смог или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции», — отметил источник.
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