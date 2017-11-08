Спортсмены рассказал СМИ про «коктейль» Родченкова

Российские спортсмены на условиях анонимности рассказали телеканалу «Матч ТВ» о «коктейле Родченкова», содержавшем запрещенные вещества. Их выдавал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Собеседники телеканала рассказали, что таблетки им выдавались в трех банках без этикеток.

«За производство отвечал человек, известный как "Витя-Джинтропин", который держал тогда почти весь рынок стероидов в России. Родченков ничего производить не мог, он был автором концепции, идеи, а продукт делали другие люди», — поделился спортивный менеджер.

По мнению экс-конькобежца и автора статьи Сергея Лисина, принимать препараты без риска попасться можно было только на территории России, дабы обеспечить лучшие тренировочный процесс и восстановление.

Он утверждает, что это не система, а коррупционная схема отдельных людей. Судя по рассказам спортсменов, Родченков не мог знать, кто принимает его коктейль, а кто только делает вид.

«Ситуация по уровню анархии, раздолбайства и человеческого фактора вполне типичная для нашего спорта, где никто ничего не ведает, никто ни за что не отвечает и никто не хочет брать на себя ответственность», — резюмировал Сергей Лисин.