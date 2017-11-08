Пожар в здании СВР потушен без жертв и пострадавших

Официальный представитель Службы внешней разведки (СВР) в Ясенево полковник Сергей Иванов заявил РИА Новости, что пожар на техническом комплексе зданий потушен.

«Пожар потушен, жертв и пострадавших нет», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в СВР спасатели не смогли связаться с тремя людьми, предположительно, находящимися в кабельном тоннеле, расположенном на 38-м километре на внешней стороне Московской кольцевой автодороги.

Позже появились сведения, что двое из трех пропавших во время пожара в коллекторе ясеневской штаб-квартиры СВР в Ясенево спасены.