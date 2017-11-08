08 ноября 2017, 18:00
При пожаре в здании СВР в Москве пропала связь с его сотрудниками
В здании Службы внешней разведки в московском районе Ясенево произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным пресс-службы, возгорание зафиксировано на одном из технических объектов.
Как отмечает источник агентства, пожар возник в подземном коллекторе, где проложены кабели.
В результате потеряна связь с тремя людьми, которые могли находиться на подземном этаже здания.
Как передает ТАСС, из-за пожара была объявлена эвакуация.
На место происшествия прибыл глава ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое