При пожаре в здании СВР в Москве пропала связь с его сотрудниками

В здании Службы внешней разведки в московском районе Ясенево произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы, возгорание зафиксировано на одном из технических объектов.

Как отмечает источник агентства, пожар возник в подземном коллекторе, где проложены кабели.

В результате потеряна связь с тремя людьми, которые могли находиться на подземном этаже здания.

Как передает ТАСС, из-за пожара была объявлена эвакуация.

На место происшествия прибыл глава ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.