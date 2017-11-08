Песков прокомментировал конфликт ФСИН и «Руси сидящей»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на сообщения о конфликте между ФСИН и правозащитной организацией «Русь сидящая». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель «Руси сидящей» журналистка Ольга Романова заявила о своем отъезде в Германию после обысков, прошедших в офисах организации, так как ФСИН пытается обвинить ее в хищении бюджетных средств.

«Вряд ли этим должен президент заниматься. Если есть какие-то подозрения, то у нас есть правоохранительные организации, если подозрений нет и есть все материалы, которые подтверждают израсходование государственных средств, то они должны быть представлены. Тут просто вряд ли, наверное, нужно подобные вопросы выносить на уровень президента», — заявил Песков.

По его словам, обращений по этому поводу на имя президента не поступало.