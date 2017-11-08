СМИ сообщили о смерти дочери Гурченко

Скончалась единственная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева. Об этом сообщает Starhit.

Кроролевой было 58 лет. Причины ее смерти не не раскрываются.

Стоит отметить, что дочери Гурченко не стало за несколько дней до дня рождения самой актрисы. 12 ноября ей исполнилось бы 82 года.

По некоторым данным, Королевой стало нехорошо, и она решила сама дойти до поликлиники. Ее тело нашла в подъезд дочь Елена, вызвавшая скорую помощь.

Отметим, что отец Королевой – сценарист Борис Андроникашвили.