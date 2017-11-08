Госдума разрешит неофициальное использование герба РФ

В Госдуму внесен законопроект о неофициальном использовании государственного герба России. Он предлагает его использование гражданами и организациями в любых целях, за исключением случаев, когда такое оно является надругательством над гербом.

Авторы законопроекта - председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Отметим, согласно действующему законодательству предусмотрено только его официальное использование на знаменах, денежных знаках, государственных наградах, знаках различия и форменной одежде, эмблемах государственных органов.