08 ноября 2017, 15:13
Госдума разрешит неофициальное использование герба РФ
В Госдуму внесен законопроект о неофициальном использовании государственного герба России. Он предлагает его использование гражданами и организациями в любых целях, за исключением случаев, когда такое оно является надругательством над гербом.
Авторы законопроекта - председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Отметим, согласно действующему законодательству предусмотрено только его официальное использование на знаменах, денежных знаках, государственных наградах, знаках различия и форменной одежде, эмблемах государственных органов.
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