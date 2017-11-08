Кремль оценил сообщения о планах Киева разорвать дипотношения с Москвой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на информацию СМИ о возможном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это суверенное дело Украины. На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», — отметил Песков.

В Кремле пояснили, что считают неуместными гипотетические рассуждения на данную тему.