08 ноября 2017, 13:15
Кремль оценил сообщения о планах Киева разорвать дипотношения с Москвой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на информацию СМИ о возможном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это суверенное дело Украины. На Украине в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», — отметил Песков.
В Кремле пояснили, что считают неуместными гипотетические рассуждения на данную тему.
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