Марин Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности

Национальное собрание Франции лишило лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники в нижней палате французского парламента.

За это решение высказалась высшая коллегиальная инстанция нижней палаты парламента — бюро Национального собрания. В нем состоит 22 депутата.

Марин Ле Пен в соцсети прокомментировала принятое решение: «Лучше быть джихадистом, который возвращается из Сирии, чем депутатом парламента, осуждающим ущемления "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ)».

Mieux vaut être un djihadiste qui rentre de Syrie qu’une députée qui dénonce les abjections de l’Etat islamique : on prend moins de risques judiciaires... MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 8 ноября 2017 г.

Решение о лишении депутатской неприкосновенности было принято из-за опубликованных Ле Пен в2015 году фотографий жертв ИГ. Ее обвинили в распространении образов насилия.

В марте 2017 года Европарламент завершил процедуру лишения депутатского иммунитета лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.