Декларация независимости Каталонии признана незаконной

Конституционный суд Испании признал не соответствующей закону принятую парламентом Каталонии декларацию независимости. Об этом пишет El Pais.

31 октября он также высказывался за ее аннулирование.

Мадрид после отказа властей Каталонии от сотрудничества отправил региональное правительство и парламент автономии в отставку.

8 ноября в Барселоне после ареста общественных деятелей Жорди Санчеса и Жорди Куишара началась всеобщая забастовка. Их обвиняют в подстрекательстве в мятеже.

Испания направила в Бельгию европейский ордер на арест главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, в соответствии с которым он будет экстрадирован в течение 60 дней.