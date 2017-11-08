Мединский призвал театральных деятелей вспомнить понятие нравственности

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на появление голого актера во время спектакля «Янко Круль Албанский» студентов школы-студии МХАТ. Его слова приводит РИА Новости.

Министр пригрозил, что в подобных ситуациях его ведомство будет вмешиваться в творческий процесс, так как государственный театр или школа-студия «должны блюсти каноны нравственности».

«Я, к счастью, не видел этого, безусловно, гениального спектакля. И вообще когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать, потому что там речь идет не то что уже о таланте, но о минимальных режиссерских и актерских способностях. Это печально на самом деле. Про этот инцидент я читал в СМИ. Скажу честно, уже запросил объяснение от ректора школы-студии МХАТ. Мне просто интересно, чему там учат детей», – отметил чиновник.

Отметим, что скандал разразился после того, как спектакль показали на фестивале «Подиум». Преподаватель Театрального института имени Щукина Владимир Поглазов выбежал на сцену и потребовал остановить постановку, заявив, что она напоминает творчество «одного режиссера, который сейчас под следствием».