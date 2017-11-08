Семь VPN-сервисов отказались сотрудничать с Роскомнадзором

Владельцы семи самых популярных VPN-сервисов заявили о нежелании сотрудничать с российскими властями и отказались ограничивать доступ своих клиентов к заблокированным в России сайтам.

Речь идет о сервисах TorGuard, PrivateVPN, GoldenFrog (создатель VyprVPN), Tunnelbear, Zenmate, TgVPN и ExpressVPN

В блоге известного сервиса ExpressVPN указывается, что компания никогда не согласится ни с какими нормами, ставящими «под угрозу способность нашего продукта защищать цифровые права пользователей».

Служба поддержки ZenMate сообщила о разработанном для этого случая «элегантном решении», не причиняющем пользователям серьезных неудобств.

Tunnelbear сообщила, что не обладает сервисами в России, а действует по канадским законам.

Представитель VPN-сервиса PrivateVPN также заявил, об отсутствии необходимости соответствовать российским закона. В крайнем случае, сервер из РФ будет перенесен.

Президент Golden Frog Сандэй Якубайтис подчеркнул, что миссия компании заключается в поддержке свободного и открытого интернета, и сотрудничать с Роскомнадзором он не планирует.

В администрации VPN-сервиса TorGuard также сообщили об отсутствии планов блокировать запрещенные в России сайты. Тем более, что в последнее время замечен большой рост абонентской базы из РФ.

TgVPN в своем Telegram-чате официально сообщил об отказе выполнять закон о блокировках, и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы оставаться доступными в России.