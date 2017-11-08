Глава «Руси сидящей» Романова переехала в Германию

Исполнительный директор фонда помощи заключенным «Русь сидящая» журналистка Ольга Романова переехала в Германию. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Оказалось, что Романова находится в Германии с 1 сентября. По ее словам, данное решение связано с «доносом», организованным замдиректора ФСИН, экс-майора ракетных войск Анатолия Рудого.

«Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», - указала Романова.

Данное обвинение было выдвинуто после обысков, которые прошли в начале июня в офисе и бухгалтерии фонда.

«Чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе. И сразу после обысков я уехала», - пишет Романова.

На протяжении лета журналистка жила во Франции и Италии у друзей, но к концу предельного пребывания в ЕС ей «поступило предложение о работе в одном из респектабельных немецких фондов», и Романова приняла его.

Между тем, по информации РБК, «Русь сидящая» подала на ФСИН иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы, а первоначальное решение суда об отказе в возбуждении производства было обжаловано.