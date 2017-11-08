Замглавы временной администрации «ФК Открытие» ушла из банка

Заместитель руководителя временной администрации «ФК Открытие» Анна Орленко завершила работу в банке. Об этом пишет РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Один из собеседников издания отметил, что идет постепенное замещение состава временной администрации.

Возможно, Анна Орленко вернется в ЦБ, где она занимает должность главы департамента банковского надзора.

В составе временной администрации «Открытия» она руководила процессом санации банка. Собеседники издания рассказали, что ранее планировалось оставить Орленко в руководстве банка до окончания процедуры.