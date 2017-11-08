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08 ноября 2017, 11:52
ЕСПЧ суды ЮКОС

Верховный суд РФ отказался отменить приговор Пичугина

Алексей Пичугин
Алексей Пичугин
фото: openrussia.org

Верховный суд (ВС) РФ в связи с решением Страсбургского суда рассмотрел требование защиты экс-сотрудника службы безопасности НК «ЮКОС» Алексея Пичугина об отмене или пересмотре приговора. Было принято решение в этом отказать, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Ксения Костромина сообщила агентству, что Совет Европы следит за делом ее подзащитного.

«Дело находится на контроле у Комитета министров Совета Европы. Европейский суд уже вынес решение по первому его уголовному делу, признал нарушения, но приговор не был отменен, поэтому его считают неисполненным, и на каждом заседании комитет возвращается к этому вопросу», — рассказала она.

Ранее ЕСПЧ постановил выплатить Пичугину свыше 15 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение его права на справедливое судебное разбирательство.

Первый приговор назначил Алексею Пичугину 20 лет лишения свободы, в ходе второго процесса он были приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Он был признан виновным в убийстве четы Гориных и в покушении на жизнь экс-начальника управления общественных связей мэрии Москвы и бывшего советника главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Ольги Костиной. Кроме того, суд присяжных счел его виновным в избиении экс-начальника управления делами ЗАО «Роспром» Виктора Колесова.

Пичугин также был признан виновным в организации в 1998 году убийства главы ТОО «Торговая фирма "Феникс"» Валентины Корнеевой и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Свою вину он отрицает.

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