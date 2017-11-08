Экс-глава Приморья метит в ректоры Плехановки

Уволенный указом президента экс-глава Приморья Владимир Миклушевский может стать ректором Университета имени Плеханова или Московского политехнического университета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания, близкий к администрации президента, утверждает, что Миклушевский рассчитывает возглавить именно Университет имени Плеханова. По словам инсайдера из Минобрнауки, политехнический университет рассматривается как запасной вариант.

Доктор технических наук Владимир Миклушевский с 1990-х годов преподавал в Московском институте стали и сплавов. В 2007 году он был назначен его проректором. Затем он начал работу в Минобрнауки, в 2010-2012 возглавлял Дальневосточный федеральный университет. Позднее, до 2017 года, занимал должность главы Приморья.

Источник из Минобрнауки сообщил изданию, что назначение Миклушевского в Университет имени Плеханова лоббируется администрацией президента. В ведомстве это решение не поддерживают и склонны предложить экс-губернатору Московский политех, лишившийся в октябре ректора.