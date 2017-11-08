Прокурор попросил приговорить Полонского к восьми годам тюрьмы

Прокурор в Мосгорсуде попросил отменить амнистию и назначить 8 лет колонии бизнесмену Сергею Полонскому. Об этом сообщает РИА Новости.

«На момент рассмотрения настоящего уголовного дела судом первой инстанции статья 159.4 УК РФ утратила свою силу, была декриминализирована. Это произошло в связи с тем, что Конституционный суд РФ признал положения статьи 159.4 УК РФ не соответствующими Конституции РФ. Изложенное позволяет настаивать на том, что действия виновных судом первой инстанции квалифицированы неправильно как совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Неправильная квалификация… повлияла на законность, обоснованность приговора», — отметила прокурор на заседании по обжалованию приговора.

Ранее бизнесмену удалось избежать 5-летнего срока благодаря тому, что обвинение против него переквалифицировали на более мягкую статью — о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.