Полонский заявил о выдвижении на пост президента России

Основатель Mirax Group Сергей Полонский заявил о начале подготовки к участию в выборах президента России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на начальника предвыборного штаба бизнесмена Максима Шингаркина.

Данное заявление прозвучало по итогам заседания в Мосгорсуде, передает корреспондент .

«Во вторник в рамках избирательной кампании мы расскажем все, чем занимались эти три месяца... Вы услышите программу кандидата в президенты Российской Федерации Сергея Полонского», - отметил Шингаркин.

Сам Полонский заявил, что глава его штаба является «дипломированным специалистом в области управления хаосом».

Отметим, что сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию прокуратуры, которая настаивала на реальном сроке для Полонского.