Поветкин вернулся под эгиду WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) снял с российского боксера Александр Поветкина пожизненную дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщил его промоутер глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский на своей странице в Instagram.
Я обещал, что мы добьёмся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC , а с января будет возвращён в официальный рейтинг!!! По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой) Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из ТАКИХ проблем)) В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем)
Публикация от ryabinskiy (@ryabinskiy) Ноя 8 2017 в 12:33 PST