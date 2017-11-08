Овцы могут узнать в лицо Эмму Уотсон и Барака Обаму

Трое ученых из отделения физиологии, развития и нейронауки Кембриджского университета провели серию экспериментов, в которых изучалась способность овец распознавать лица людей на фотографиях. В результате им удалось доказать, что овцы способны научиться узнавать лица людей, в том числе и в разных ракурсах.

Предыдущие исследования показали, что овцы различают в лицо членов своего стада, а также способны научиться узнавать людей, которые за ними ухаживают. В нынешнем эксперименте приняли участие восемь овец валлийской горной породы. Их приучали узнавать лица четверых знаменитостей: телеведущей BBC Фионы Брюс, бывшего президента США Барака Обамы и киноактеров Джейка Джилленхола и Эммы Уотсон. Портреты показывали овцам на экране компьютера. Сначала овцы учились выбирать между портретом одного из них и пустым экраном. Затем – между портретом и фотографией предмета. И, наконец, между портретом кого-то из этой четверки и портретом другого человека. В случае успешного выбора они получали пищевое вознаграждение.

Когда оказалось, что овцы успешно справляются с этой задачей и легко узнают четырех заданных лиц, им стали показывать портреты тех же людей, сделанные в других ракурса. Ранее способность к узнаванию лиц в таких условиях была известна только у людей. Успешность выполнения теста несколько снизилась (как и у людей при выполнении аналогичного задания), но осталась достаточно высокой.

Итоги исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.