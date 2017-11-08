Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 ноября 2017, среда, 21:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
08 ноября 2017, 17:10
биология зрение когнитивные науки млекопитающие

Овцы могут узнать в лицо Эмму Уотсон и Барака Обаму

Pixabay

Трое ученых из отделения физиологии, развития и нейронауки Кембриджского университета провели серию экспериментов, в которых изучалась способность овец распознавать лица людей на фотографиях. В результате им удалось доказать, что овцы способны научиться узнавать лица людей, в том числе и в разных ракурсах.

Предыдущие исследования показали, что овцы различают в лицо членов своего стада, а также способны научиться узнавать людей, которые за ними ухаживают. В нынешнем эксперименте приняли участие восемь овец валлийской горной породы. Их приучали узнавать лица четверых знаменитостей: телеведущей BBC Фионы Брюс, бывшего президента США Барака Обамы и киноактеров Джейка Джилленхола и Эммы Уотсон. Портреты показывали овцам на экране компьютера. Сначала овцы учились выбирать между портретом одного из них и пустым экраном. Затем – между портретом и фотографией предмета. И, наконец, между портретом кого-то из этой четверки и портретом другого человека. В случае успешного выбора они получали пищевое вознаграждение.

Когда оказалось, что овцы успешно справляются с этой задачей и легко узнают четырех заданных лиц, им стали показывать портреты тех же людей, сделанные в других ракурса. Ранее способность к узнаванию лиц в таких условиях была известна только у людей. Успешность выполнения теста несколько снизилась (как и у людей при выполнении аналогичного задания), но осталась достаточно высокой.

Итоги исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.