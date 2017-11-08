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08 ноября 2017, 14:07
биология палеонтология рептилии эволюция

Древняя рептилия показала путь плеврозавров в воду

Vadasaurus
Vadasaurus
Mick Ellison/AMNH

Описанный недавно древний вид рептилий, получивший название вадазавр (Vadasaurus) позволил ученым установить, как представители семейства плеврозавров (Pleurosauridae) переходили от наземного обитания к водному.

Плеврозавры относятся к отряду колючеголовых (Sphenodontida) – особой группе пресмыкающихся, единственным современным представителем которых является живущая в Новой Зеландии ящерица гаттерия. Сами плеврозавры жили в юрском периоде, их окаменевшие останки были найдены на территориях Германии и Франции. Среди них были как полностью морские рептилии, так и, видимо, те, что вели полуводный образ жизни.

Ученые сравнили строение вадазавра как с его ближайшими предками, обитавшими на суше, так и с потомками, которые уже стали водными рептилиями. Кости нового вида показывают первые признаки приспособления к жизни в воде. У вадазавра, жившего 155 миллионов лет назад, еще не было столь вытянутого туловища и относительно коротких конечностей, как у его более поздних родственников. Однако форма черепа и особенно расположение ноздрей указывают, что он уже имел дело с водной стихией. К тому же все кости были менее минерализованы, чем у других видов той же эпохи, следовательно вес рептилии был меньше, а это могло уменьшить усилия, необходимые, чтобы оставаться на плаву.

Исследование нового вида опубликовано в Royal Society Open Science.

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