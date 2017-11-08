Нардепы Украины опровергли намерение разорвать отношения с Россией

Заместитель руководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что в рассматриваемом Верховной Радой законопроекте об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета Украины в Донецкой и Луганской областях нет нормы о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Алексей Гончаренко подтвердил, что закон о «деоккупации Донбасса» касается в первую очередь ситуации на территории самопровозглашенных республик.

«Решение о дипломатических отношения с Российской Федерацией — это отдельное решение, которое мы можем принимать. И нужно десять раз его взвесить, потому что если мы разрываем дипломатические отношения с РФ, как это отразится на Минском процессе, на защите украинцев, которые находятся на территории РФ... Там много украинцев, которые нуждаются в помощи... Как это отразится на тех тысячах украинцев, которые продолжают работать в РФ, нравится нам это или нет», — сказал Гончаренко.

Ранее российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Верховная Рада на следующей неделе, 16 ноября, может принять решение о разрыве дипотношений с РФ. Собеседники изданий назвали автором предложения депутата от БПП Ивана Винника. Эти сведения он опроверг.