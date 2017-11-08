Facebook предложил присылать обнаженные фото для предотвращения порномести

Facebook начал тестировать функцию, которая поможет предотвратить порноместь. Об этом сообщает ABC News.

Тестовый режим введен в Австралии. Пользователь должен сам прислать свои обнаженные фотографии через Facebook Messenger, чтобы защититься от порномести.

После этого система обработает полученную фотографию и создаст «цифровой отпечаток», а, если кто-то попытается загрузить изображение с похожим идентификатором, то Facebook заблокирует публикацию.

Как отметили в Facebook, «это похоже на отправку фото по электронной почте, но это гораздо надежнее, чем кажется».