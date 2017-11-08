СМИ сообщили о передаче Путиным управления Арктикой «Росатому»

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о передаче «Росатому» управления Арктикой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма, поступившего в распоряжение редакции.

Издание сообщает, что в кратчайшие сроки будут разработаны соответствующие поправки в законы, чтобы передать госкорпорации «функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и управлению госимуществом в рамках Северного морского пути (СМП) и прилегающих территорий»

Источник издания отметил, что Путин поддержал альтернативный вариант, предложенный его помощником Андреем Белоусовым. Речь идет о создании арктического федерального агентства.

В госпрограмме по развитию Арктики указывается, что в 2018-2020 годах на ее реализацию правительство направит 4,5 млрд рублей. В 2020-2025 годы будет потрачено почти 31 млрд рублей. Дмитрий Медведев заявил, что до 2025 года Россия выделит на развитие Арктики 160 млрд рублей.