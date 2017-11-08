Роскомнадзор проверит Facebook

Роскомнадзор намерен проверить Facebook на соответствие российскому законодательству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время Роскомнадзором будет запланирован ряд надзорных мероприятий, направленных на проведения анализа деятельности администрации социальной сети Facebook по обработке персональных данных российских пользователей, порядка и условия предоставления пользовательских услуг, содержания локальных актов», - заявили в РКН.

Проверка покажет, соответствует ли деятельность соцсети требованиям российского законодательства, а также возможные меры реагирования при наличии оснований для этого.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных.