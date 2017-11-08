Вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

С 8 ноября 2017 года вступили в силу новые правила дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. Они унифицируют проезд транспорта через перекрестки с круговым движением.

В конце октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, которые ввели новую диагональную разметку на перекрестках и изменили приоритет при проезде автомобилями участков с круговым движением.

Теперь водитель автомобиля на круговом перекрестке равнозначных дорог, обозначенном дорожным знаком «Круговое движение», обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу. Движение по перекрестку с установленными знаками приоритета или светофором осуществляется в соответствии с их требованиями.