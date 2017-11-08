Мемория. Евгений Тарле

8 ноября (27 октября) 1874 года родился Евгений Тарле, историк, автор исследований о Наполеоне.

Личное дело

Евгений Тарле (1874—1955) родился в Киеве в еврейской семье. При рождении получил имя Григорий. Отец служил распорядителем небольшого магазина, в котором в основном управлялась его жена. Он же больше занимался воспитанием детей. Детство и юность Тарле прошли в Херсоне. Там он закончил гимназию, после чего был принят в Новороссийский университет. Через два года перевелся откуда в Киев. В 1893 году крестился в Софийском соборе Киева и был наречен Евгением. Это позволило ему жениться на религиозной девушке Ольге Михайловой, вместе с которой они прожили более 60 лет.

В 1896 году с золотой медалью окончил Киевский университет и был оставлен на кафедре для подготовки к профессорской работе. Преподавал в частных женских гимназиях, много печатался в либеральных изданиях, был участником марксистского кружка социал-демократов. Весной 1900 года арестован вместе с другими членами кружка и выслан под гласный надзор полиции к родителям в Херсон. Как «политически неблагонадежному», ученому запрещалось преподавать в казенных гимназиях и императорских университетах. Тарле в это время работал над магистерской диссертацией, писал учебные пособия. Защитился в 1901 году по теме «Общественные воззрения Томаса Мора». В 1903 году полиция разрешила Тарле преподавание в Петербургском университете.

В 1904—1905 годах участвовал в манифестациях левой интеллигенции. В феврале 1905 года был отстранен от преподавания, в октябре того же года тяжело ранен шашкой на митинге в поддержку Николая II и его манифеста о гражданских свободах. Манифест амнистировал всех неблагонадежных, что позволило Тарле вновь вернуться в университет.

В 1903—1914 годах постоянно выезжал за границу для изучения архивов, работал над экономической и социальной историей Франции, защитил докторскую диссертацию на тему «Рабочий класс во Франции в эпоху Революции».

После Февральской революции 1917 года входил в состав чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, расследовал преступления царского режима. Большевиков не поддерживал, после их июльских выступлений писал: «Если что в самом деле гибнет — это надежды на демократическое обновление страны». К Октябрьской революции отнесся настороженно. Во время «красного террора» в 1918 году опубликовал книгу «Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции».

С этого времени политической деятельностью не занимался, читал лекции в Петроградском университете (Ленинградском), затем был избран профессором Московского университета и переехал в Москву. Много печатался, редактировал российский исторический журнал «Анналы». В 1924—1929 годах получил возможность на несколько месяцев выезжать в Западную Европу для архивной работы. Был принят в ряд научных обществ Франции и США.

В 1930 году арестован по сфабрикованному ОГПУ «академическому делу». Более полутора лет находился в Доме предварительного заключения. В 1931 году был исключен из числа действительных членов Академии наук и отправлен в ссылку в Алма-Ату. В следующем году помилован и возвращен в Москву. В 1938 году восстановлен в Академии.

В 1941—1943 годах находился в эвакуации в Казани, где работал профессором кафедры истории Казанского государственного университета. Также занимался научной работой и читал публичные лекции на историко-патриотические темы. В 1942 году — член комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

В 1943 вернулся в Москву, жил в Доме правительства («Дом на набережной»), преподавал в МГУ и Институте международных отношений. В 1948 году, по поручению Сталина, начал работу над трилогией «Русский народ в борьбе против агрессоров в XVIII—XX вв.». Успел подготовить один том — «Северная война и шведское нашествие на Россию», вышедший посмертно. Скончался в возрасте 80 лет в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Евгений Тарле

Тарле — пожалуй, самый известный отечественный историк, занимавшийся исследованием жизни Наполеона. Его книги «Наполеон» (1936), «Нашествие Наполеона на Россию» (1937), «Талейран» (1939) написаны в популяризаторском стиле и пользовались большой популярностью. Как историка Тарле всегда больше интересовали людские истории, он мастерски воскрешал «человеческий план» событий прошлого.

Обладая феноменальной памятью и талантом рассказчика, Тарле был одним из самых популярных профессоров Петербургского, а затем и других университетов.

О чем надо знать

Работам Тарле свойственна определенная вольность по отношению к историческим фактам. Он часто выступал скорее как исторический писатель, нежели историк.

Его строго исторические работы не лишены идеологических искажений, характерных для научных публикаций сталинского периода, тем не менее, они остаются блестящими памятниками исторической мысли.

По мнению исследователя Б. С. Кагановича, «последние 10—15 лет творчества Тарле — период упадка таланта в удушающей атмосфере сталинского режима». Работа «Северная война и шведское нашествие на Россию» не стала интересна ни в научном, ни в литературном отношении.

Прямая речь:

Однажды на юбилее Евгения Тарле Корней Чуковский подначил Самуила Маршака, сказав, что даже ему не удастся подобрать рифму к фамилии историка.

В ответ Маршак продекламировал:

В один присест историк Тарле

Мог написать (как я в альбом)

Огромный том о каждом Карле

И о Людовике любом.

Об Отечественной войне 1812 года:

«Для России борьба против этого нападения была единственным средством сохранить свою экономическую и политическую самостоятельность, спастись не только от разорения, которое несла с собой континентальная блокада, уничтожившая русскую торговлю с англичанами, но и от будущего расчленения: в Варшаве не скрывали, что одной Литвой и Белоруссией поляки не удовлетворятся и что надеются со временем добраться при помощи того же французского цезаря до Черного моря. Для России при этих условиях война 1812 г. явилась в полном смысле слова борьбой за существование, обороной от нападения империалистского хищника.

Отсюда и общенародный характер великой борьбы, которую так геройски выдержал русский народ против мирового завоевателя».

5 фактов о Евгении Тарле

Из писателей Тарле больше всего любил Федора Достоевского.

Излюбленными историческими персонажами Тарле были Екатерина II, Кутузов и Наполеон.

Жена Ольга Тарле была для него ближайшим человеком до конца жизни. Супруги умерли в одном и том же году.

Учениками Тарле являются востоковед Борис Пиотровский и англовед Лев Кертман.

Российская академия наук присуждает премию имени Тарле за выдающиеся научные работы в области всемирной истории и современного развития международных отношений.

Материалы о Евгении Тарле:

Статья о Евгении Тарле в Википедии

А. П. Шикман «Деятели отечественной истории. Биографический справочник»

Биографическая справка в энциклопедии «Кругосвет»

Книги Евгения Тарле