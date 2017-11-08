Нардеп Украины подтвердил планы по разрыву дипотношений с Россией

Народный депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук заявил, что поправка о разрыве дипотношений с Россией действительно подана на рассмотрение парламента. Об этом он заявил «112 Украина».

Тетерук отметил, что инициатором документа выступили активисты «УКРОПа». Суть его состоит в предложении в течение трех месяцев разорвать отношения с Российской Федерацией.

«На самом деле такая ​​поправка действительно была подана, и господин Винник комментировал, что он соглашается с этой поправкой, это его личная позиция. Я и говорил, что это правка за №595, она внесена группой народных депутатов от политической силы "УКРОП", там они предлагают Кабмину в трехмесячный срок разорвать дипломатические отношения с РФ», — подчеркнул Тетерук.

Ранее российские СМИ сообщили, что в законопроекте по обеспечению суверенитета Украина на территории Донбасса существует пункт о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Ее инициатором назывался депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник, который позднее от этого авторства отказался.

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко заявил, что решение о разрыве дипотношений с Россией буде принято отдельно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает неуместными рассуждения на подобную тему. Он подчеркнул, что решение Украины о разрыве контактов с Россией является ее личным делом.