В Германии разрешили указывать в документах третий пол

Конституционный суд Германии узаконил право граждан страны, не считающих себя ни мужчиной, ни женщиной, указывать «третий пол» в документах. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Решение высшей инстанции вступит в силу к концу 2018 года.

Речь идет об «интерсексах», людях, которые не признают своей принадлежности к двум существующим полам. Один из них обратился в Конституционный суд, так как в остальных инстанциях ему отказали.

Ранее в Германии в графе пол либо ставили установленный при рождении принадлежность, либо оставляли ее пустой.

Немецкие власти считают, что настоящее время в стране проживает до 10 тысяч интерсексов. Активисты ЛГБТ движения утверждают, что их около 80 тысяч.