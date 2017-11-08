Прокурор попросила три года колонии для сбившей насмерть мальчика в Балашихе

Гособвинитель заявила, что вина Ольги Алисовой полностью доказана следствием, и попросила приговорить ее к трем годам лишения свободы. Подсудимая насмерть сбила в Балашихе шестилетнего мальчика, напоминает ТАСС.

«Она неправильно оценила обстановку, во время трагедии разговаривала по телефону, нарушила скоростной режим и перевела опасную ситуацию в аварийную. Прошу признать ее виновной и назначить Алисовой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права управлять автомобилем на два года», - сказала представитель прокуратуры.

31-летняя Алисова сбила Алексея Шамко 23 апреля 2017 года. Судмедэксперты выдали заключение о том, что мальчик в момент наезда был пьян. Однако позднее его отец был признан потерпевшим по делу о халатности экспертов. Глава бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Владимир Клевно был отстранен от должности из-за резонансного дела о «пьяном мальчике».