Место Ситникова в предвыборном штабе Собчак занял глава проекта «Открытые выборы»

В предвыборный штаб Ксении Собчак вошел Тимур Валеев, глава проекта «Открытые выборы» в организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Об этом сообщается на сайте телеведущей.

Журналист Тимур Валеев будет отвечать за взаимодействие с регионами и займется сбором подписей.

«Мы пригласили Тимура заняться региональным строительством в нашей избирательной кампании. На время выборов он уйдет в отпуск из "Открытой России" и сосредоточится на региональных штабах и сборе подписей», — говорится в сообщении на сайте Ксения Собчак.

Ранее за это направление отвечал политтехнолог Алексей Ситников. Свой уход он объяснил проблемами с финансированием и решением оргвопросов.

В штабе Ксении Собчак назвали уход Ситникова ее личным решением.

Известный блогер Рустем Адагамов вошел в штаб Собчак как специалист по ведению кампании в социальных сетях.