«Айфон на рельсах» не выйдет в серийное производство

Корпорация «Ростех» отказалась от выпуска современного трамвая R1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по особым поручениям госкомпании Василия Бровко.

Он объяснил, что для представленного еще в 2014 году трамвая так и не была найдена ходовая часть. Кроме того, R1 слабо пригоден для ремонта, так как его производство должно было происходить за границей.

«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, “хайп”. Но он не вышел и не выйдет на рынок», — сказал Василий Борвко.

Тем не менее, идеи, использованные в проекте, будут реализованы «Уралвагонзаводом» при модернизации парка трамваев. Новый проект будет презентован в конце 2017 года или в начале 2018 года.

В проекте R1 использовались композиционные материалы, трамвай был оснащен Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, семью HD-камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и антибактериальными поручнями.