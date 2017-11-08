При пожаре на объекте СВР спасены двое пропавших рабочих

Двое из трех пропавших во время пожара в коллекторе на одном из технических объектов штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) РФ в Ясенево спасены. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Поиски третьего пропавшего продолжаются. Руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов отказался от комментариев до выяснения всех обстоятельств пожара.

Ранее сообщалось, что при пожаре в СВР спасатели не смогли связаться с тремя людьми, предположительно, находящимися в кабельном тоннеле, расположенном на 38-м километре на внешней стороне Московской кольцевой автодороги.